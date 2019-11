Sporting vence Burinhosa e iguala provisoriamente o líder Benfica

O Sporting igualou esta quinta-feira o líder Benfica após um triunfo (5-3) na receção ao Burinhosa, em duelo da 9.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

A equipa de Nuno Dias não teve vida fácil no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, pois esteve duas vezes em desvantagem e só estabeleceu o resultado final no último minuto do encontro.

Um autogolo de Erick Mendonça (3') colocou o Burinhosa na frente e Adriano Lemos (9') aumentou a vantagem dos visitantes, mas os leões reagiram e conseguiram empatar antes do intervalo, graças aos golos de Rocha (15') e João Matos (18').

Na segunda parte o Burinhosa voltou a entrar melhor e Matheus (23') colocou novamente a equipa da freguesia de Pataias (Alcobaça) na frente do marcador, só que o Sporting demorou apenas dois minutos a responder e o empate chegou por intermédio de Pauleta. O mesmo Pauleta que, aos 37', bisou e colocou os leões pela primeira vez no comando da partida. As contas só ficaram fechadas no último minuto, quando Cardinal marcou e estabeleceu o 5-3 final.

Com este resultado, o Sporting passa a somar os mesmos 22 pontos do que o Benfica, mas os encarnados ainda vão jogar nesta 9.ª jornada, com a receção ao Quinta dos Lombos agendada para as 16h00 deste sábado.