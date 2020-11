Sporting vence com reviravolta acaba em chuva de golos

O Sporting saiu de casa do Candoso com uma vitória, por 6-2, e segurou o primeiro lugar em igualdade pontual com o Benfica. Dito desta forma, parece que tudo foi fácil para a equipa comandada por Nuno Dias, mas a verdade é que a tarefa não foi nada simples.

A surpresa aconteceu durante os primeiros 10 minutos da partida, com os locais a abrirem o marcador aos 9’, surpreendendo os leões, quer na atitude, quer na garra que estavam a colocar em jogo, assim como na pressão exercida sobre o jogador que tentava lançar o jogo dos leões.

Gonçalo Portugal, guarda-redes dos verdes e brancos, foi peça decisiva ao negar o segundo ao Candoso e o treinador do Sporting viu-se obrigado a pedir um desconto de tempo para evitar males maiores. Esse momento acabou por ser determinante, pois pouco depois o Sporting conseguiu empatar por Taynan, aos 18’, e Cardinal selou a reviravolta a apenas sete segundos do intervalo.

A vantagem no marcador antes do descanso permitiu que o Sporting entrasse com outra dinâmica, remetendo o Candoso, que quebrou fisicamente, para o reduto defensivo. Sandro Barradas tentou impedir o dilatar do resultado, mas acabou por ser impotente perante o poderio ofensivo dos leões.

Cardinal – que marcou mais dois golos e assinou um hat trick –, Merlim e Cavinato foram os marcadores de serviço, sem que a formação orientada por Henrique Passos deitasse a toalha ao chão, tentando em contra-ataque visar a baliza adversária. Mas o Sporting não deu hipótese.



Autor: Paulo Gonçalves Soares