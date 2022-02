Sporting vence Eléctrico e apura-se para a sexta final na Taça da Liga

O Sporting apurou-se este sábado para a sua sexta final na história da Taça da Liga de futsal, em sete edições, ao bater o Eléctrico por 7-1, em jogo disputado no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Na primeira meia final de sábado, integrada na 'final a 8' da competição, que termina no domingo na cidade algarvia, os golos de Guitta (2 minutos), Cavinato (3 e 27), Merlim (17), Pauleta (30) e Erick (31 e 40) garantiram o triunfo leonino, contra o tento solitário de Ygor Mota (4).

O Sporting, que já venceu três vezes o troféu (2016, 2017 e 2021), vai defrontar na final, marcada para domingo (20h45), o vencedor do jogo Benfica-Futsal Azeméis, que se joga esta noite (21 horas).

Os alertas do técnico Nuno Dias para uma entrada 'sonolenta' do Sporting, líder do campeonato, no jogo de sexta-feira com o Quinta dos Lombos (7-3) tiveram eco nos jogadores, que mudaram o 'chip' ao apito inicial e, com voracidade de leão, assinaram dois golos nos três primeiros minutos.

Já depois de ameaças de Tomás Paçó e de Zicky (à trave), o marcador abriu com golo do guarda-redes Guitta, que numa incursão ofensiva pela zona central rematou forte e a bola passou entre as pernas do guardião alentejano, e aumentou por Cavinato, após canto de Merlim.

Com apenas três minutos disputados, o técnico do Eléctrico, quarto classificado na liga, teve de pedir pausa técnica para acalmar o jogo, mas Tomás Paçó ameaçou o 3-0 com uma bola no poste antes de o conjunto de Ponte de Sor ter reduzido a diferença, num remate forte de Ygor Mota.

Aos poucos, os alentejanos foram sacudindo a pressão do Sporting e o jogo equilibrou, com o perigo a rondar as duas balizas: Guitta evitou lances de Matheus, Célio Coque e John Lennon e André Correia bloqueou as tentativas de Pany Varela e Cavinato.

Os leões distanciaram-se novamente antes do intervalo, com golo de Merlim após livre estudado, e o ritmo da partida diminuiu consideravelmente após o regresso dos balneários, com ambas as equipas bem fechadas em termos defensivos.

Quando as oportunidades surgiram, se Tomás Paçó cortou em cima da linha de baliza o tiro de Célio Coque na mais perigosa ocasião do Eléctrico, já o Sporting mostrou-se eficaz, marcando três golos no espaço de quatro minutos.

Cavinato, que bisou, Pauleta e Erick aumentaram a vantagem, deixando a sua equipa bem encaminhada para a final de domingo.

O Eléctrico só não reduziu a diferença porque o guardião Bernardo Paçó saiu do banco para somar três grandes defesas até final, havendo ainda tempo para o sétimo golo do Sporting, por Erick.

Jogo realizado Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Sporting-Eléctrico, 7-1.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Guitta, 02 minutos.

2-0, Cavinato, 03.

2-1, Ygor Mota, 04.

3-1, Merlim, 17.

4-1, Cavinato, 27.

5-1, Pauleta, 30.

6-1, Erick, 31.

7-1, Erick, 40.

Equipas:

- Sporting: Guitta, João Matos, Tomás Paçó, Cavinato e Merlim. Jogaram ainda, Bernardo Paçó, Zicky, Erick, Pauleta, Waltinho, Pany Varela e Caio Ruiz.

Treinador: Nuno Dias.

- Eléctrico: André Correia, Ferrugem, Daniel, Matheus e John Lennon. Jogaram, ainda Russo, Célio Coque, Hugo Neves, Peixinho, Gustavo Rodrigues e Ygor Mota.

Treinador: João Freitas Pinto.

Árbitros: Filipe Duarte e José Gomes.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ygor Mota (05), Célio Coque (19), João Matos (32).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.