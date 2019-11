Sporting vence Elétrico

O Sporting venceu este sábado o Elétrico por 7-3, na 10.ª jornada da Liga Placard.No jogo disputado em Ponte de Sôr, os leões adiantaram-se no marcador com um autogolo de Rodriguinho.Já na 2.ª parte, o Elétrico deu a volta ao resultado, marcando por Silvestre Ferreira e Rodriguinho.No entanto, a equipa de Nuno Dias voltou à vantagem com golos de Deo, Alex (2), Taynan, Erick e novo autogolo, desta vez de Henrique Vicente, jogador que assinou o também o terceiro golo da equipa da casa.