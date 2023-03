O Sporting conseguiu os três pontos com dificuldades em Portimão, ante o Portimonense, em jogo da 19ª jornada do campeonato de futsal. Os campeões nacionais triunfaram por 6-5, com o golo do triunfo a surgir a um minuto do fim, por Tomás Paçó.A formação de Nuno Dias esteve a jogar em inferioridade numérica ainda no primeiro tempo, face à expulsão de Guitta, mas conseguiu contornar a tarde inspirada de Tomás Reis (3 golos) e Alan Gitahy (2 golos), que não foi suficiente para consumar a surpresa.Pelo Sporting marcaram ainda Guerrero, Zicky, Diogo Santos, Diego Cavinato e Alan Gitahy (p.b.).Desta forma, os leões mantêm o primeiro lugar isolado, com três pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, segundo classificado, com 47 ao cabo de 19 jornadas.