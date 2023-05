Sporting vence em Porto Salvo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting, campeão nacional, ganhou vantagem em Porto Salvo na luta por um lugar na final do playoff, ao vencer por 3-1. Entre o deve e haver, bem se pode dizer que o primeiro quarto de hora foi absolutamente determinante para a vantagem do emblema de Alvalade, uma vez que aos 16 minutos já vencia por 3 golos de diferença. Pauleta (8’), Cavinato (12’) e Sokolov (16’) construíram cedo uma vantagem confortável, que a equipa de Nuno Dias conseguiu gerir com a perícia de quem sabe os momentos certos e está habituado às lutas por troféus.

Na segunda parte, a formação comandada por Cláudio Moreira puxou do orgulho, tendo conseguido mesmo reduzir a desvantagem através de um golo de Ruan Silvestre (28’). No entanto, foi insuficiente para anular a desvantagem dos locais na luta por um lugar no jogo decisivo e que pode conduzir ao título de campeão Nacional.