Sporting vence eslovenos e garante 1.º lugar de grupo na Liga dos Campeões

O Sporting fechou este sábado a participação na Ronda principal da Liga dos Campeões com um triunfo (3-0) frente aos eslovenos do Dobovec, garantindo assim o 1º lugar do grupo 1.A equipa de Nuno Dias já havia selado o apuramento para a Ronda de Elite com duas vitórias nos dois primeiros jogos (5-0 ao Mostar e 21-1 ao Ekonomac) mas completou o pleno ao derrotar a equipa anfitriã desta fase da prova.O capitão João Matos abriu o ativo aos 11 minutos e Alex (15’) ampliou a vantagem dos leões antes do descanso. Na 2ª parte Cavinato (24’) fez o terceiro golo e fechou as contas da partida.Além do Sporting, campeão em título, o Dobovec (2º) e o Mostar (3º) também se apuraram para Ronda de Elite, que irá realizar-se entre os dias 19 e 24 de novembro.