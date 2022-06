Sporting vence Fundão no jogo 1 das meias-finais do playoff

O Sporting foi obrigado a suar para levar de vencido o Fundão no Pavilhão Municipal do Fundão, no jogo 1 da meia-final do playoff de apuramento do campeão.A formação de Nuno Couto até começou (com golo de Nem) a vencer mas os comandados de Nuno Dias deram a volta ao texto, confirmando o 4-6 final por Guitta, no último minuto.Waltinho (2), Esteban, Merlim, João Matos e Guitta marcaram os golos dos leões. Nem, Iury Bahia, Felipe Leite e João Matos 38 (p.b.) faturaram para a equipa do distrito de Castelo Branco.O jogo 2 da meia-final está agendado para domingo, no Pavilhão João Rocha, a partir das 15 horas.