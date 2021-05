Sporting vence Leões de Porto Salvo no primeiro jogo da meia-final

O Sporting venceu o Leões de Porto Salvo, por 4-2, no primeiro jogo da meia-final do playoff da Liga Placard. A equipa comandada por Nuno Dias, campeã europeia em título, está, assim, mais perto de garantir um lugar na final, uma vez que só precisa de ganhar o jogo 2, marcado para o próximo dia 29 (sábado).





Depois de ter empatado 4-4 em Porto Salvo no jogo da fase regular, o Sporting entrou a todo o gás e colocou-se a vencer por 3-0 antes dos primeiros dez minutos, com golos de Cavinato (7'), Rocha (10') e Tomás Paçó (10'). Bruno Pinto reduziu aos 19' após uma perda de bola de Rocha.Na segunda parte, a equipa da casa entrou com outra cara e Bruno Pinto reduziu para 2-3, aos 29 minutos. A inspiração de Bebé manteve o Leões de Porto Salvo no jogo mas Guitta, com um golo de baliza a baliza aos 37', confirmou o triunfo do Sporting.Recorde-se que já este sábado, por 3-0, no outro jogo das meias-finais do playoff.