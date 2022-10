Sporting bate Novo Vrijeme e é cabeça de série na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

O Sporting venceu este sábado por 7-0 o anfitrião Novo Vrijeme, no fecho do Grupo 2 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, na Croácia, e garantiu o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite.



O vice-campeão europeu, que já ergueu o troféu em 2019 e 2021, somou por vitórias os três jogos realizados e terminou na primeira posição do grupo, seguido do Novo Vrijeme, segundo, e Pula, terceiro, igualmente apurados para a Ronda de Elite. O Ayat falhou a qualificação.

A supremacia dos leões nunca foi questionada e esteve presente desde o inicio do jogo, como atestam as três situações de perigo nos primeiros 38 segundos, e o primeiro golo surgiu por Anton Sokolov (1-0), aos seis minutos, num desvio a uma reposição de Miguel Ângelo.

O Sporting aumentou para 2-0 por Tomás Paçó, assistido pelo guarda-redes Guitta, e a formação anfitriã procurou sacudir a pressão no minuto seguinte com uma tentativa de chapéu ao guarda-redes dos 'leões' e um remate de Toni Jelavic às malhas laterais.

Aos 10 minutos, na sequência de um jogada bem delineada por Tomás Paço a formação leonina elevou para 3-0 por Zicky Té, e o marcador esteve perto de funcionar no minuto seguinte com uma bola na base do poste direito da baliza do Novo Vrijeme por Diego Cavinato.

O Sporting aumentou com naturalidade para 4-0 por Hugo Neves, aos 17 minutos, com um potente remate que deixou o guarda-redes Filip Baskovic sem reação, e Zicky Té elevou para 5-0, aos 19, com um desvio junto ao poste a um remate de Cavinato.

Na segunda parte, o ritmo do jogo baixou, pese embora as oportunidades de perigo criadas por ambas as equipas, tendo o destaque, nos minutos iniciais, pertencido ao guarda-redes Bernardo Paçó, que substituiu Guitta na baliza dos leões, a defender e a tentar o golo.

Depois de várias ameaças por Sokolov, Alex Merlim e Tomás Paçó, o Sporting aumentou para 6-0 por Esteban Guerrero, aos 35 minutos, a passe de João Matos, e fechou em 7-0 por Hugo Neves, aos 36, com um remate à saída do guarda-redes.

Com a vitória no Grupo 2, o Sporting assegurou a condição de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite, tal como o Benfica, que venceu o 4. A Ronda de Elite apura apenas o primeiro classificado de cada grupo para a final four.