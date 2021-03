Sporting vence Portimonense e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Sporting está nas meias-finais da Taça da Liga de futsal, depois de vencer o Portimonense por 4–2. No Pavilhão Multiusos de Sines, os leões enfrentaram mais dificuldades do que se esperava, face a uma boa exibição dos algarvios. O Portimonense marcou logo aos dois minutos, num remate de Filipinho, que passou entre as pernas de Guitta, mas logo no minuto seguinte Merlim empatou o jogo com um golaço. Aos oito minutos, Pany Varela completou a reviravolta para o Sporting.





Na segunda parte, o Portimonense voltou a marcar cedo e repôs a igualdade por Wendell. Contudo, o Sporting acelerou o ritmo de jogo e chegou à vitória com golos de Pany Varela, que bisou no encontro, e Zicky.O Sporting vai defrontar o Fundão nas meias-finais da Taça da Liga, este sábado às 16 horas.