Sporting vence Viseu 2001 no regresso de Cardinal à competição

Em jogo da 8ª jornada da Liga Placard, o Sporting derrotou, fora de casa, o Viseu 2001 por 6-3, num encontro que ficou marcado pelo regresso à competição de Cardinal, nove meses depois de ter contraído uma grave lesão.A formação orientada por Nuno Dias teve que suar para garantir os três pontos. Mamadú Turé colocou os viseenses em vantagem logo no primeiro minuto e Pelé fez o segundo da equipa da casa. Os leões correram atrás do prejuízo e responderam com os golos de Cavinato e Waltinho, chegando ao 2-2 aque se registava o intervalo.Na segunda metade, Cardinal marcou no regresso e completou a reviravolta. Caio Ruiz e Miguel Ângelo encaminharam a vitória leonina com dois golos de rajada, aos 25 e 26 minutos. Turé ainda chegou ao segundo golo da conta pessoal a cinco minutos do fim, mas Tomás Paçó fixou o resultado final aos 36'.Com o triunfo, o Sporting iguala Fundão e Benfica na liderança, todos com 21 pontos.(notícia atualizada às 19h54)