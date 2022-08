Sub-19: Lista final já é conhecida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Luís Mendes, selecionador nacional de futsal sub-19, já divulgou a lista final para a 2.ª edição do Campeonato da Europa da categoria, que se realiza em Jaén (Espanha), entre 4 e 10 de setembro. Estes são os 14 eleitos da equipa das quinas: Diogo Santos, Bruno Souto Maior, Tiago Macedo e Pedro Santos (Sporting); Raul Moreira, Ricardo Marques, Rúben Teixeira e Rodrigo Simão (Caxinas); Tiago Velho (Modicus), Leandro Rodrigues (Futsal Azémeis); Rafael Freire e Edmilson Sá (Fundão), Carlos Monteiro (Benfica) e Diogo Furtado (Belenenses). Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo B onde vai defrontar a Polónia, França e Itália, a 4, 5 e 7 de setembro, respetivamente. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais.