Sub-21 portugueses voltam a perder com a Espanha

Portugal voltou a perder por 4-1 com a Espanha, em jogo particular de futsal de sub-21, realizado em Macedo de Cavaleiros e integrado no estágio que as equipas estão a realizar em Trás-os-Montes.A exemplo do que aconteceu na segunda-feira em Bragança, os espanhóis foram superiores, com um jogo mais agressivo e eficaz.Ao intervalo, os espanhóis já ganhavam por 2-0, com golos de Juan Emílio (minutos seis e 11).Na segunda parte, Uri Santos (22) e Antonio (26) levaram o resultado para 4-0, antes de Tiaguinho reduzir, de penálti, aos 37."Foram dois jogos muitos competitivos, como seria de esperar. Pudemos tirar algumas ilações e perceber o que nos está a faltar nesta geração em relação ao que é o futuro destes jogadores", comentou no final o selecionador luso, José Luís Mendes.Para o técnico, "a chave do jogo esteve na intensidade e na disputa que o adversário teve em todos os todos os momentos"."Tivemos dificuldades em lidar com isso e refletiu-se no resultado dos dois jogos", disse ainda.