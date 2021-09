Supertaças de futsal e andebol feminino juntas em Viseu em 19 de setembro

As supertaças de futsal e andebol femininos vão disputar-se no mesmo dia e local, em 19 de setembro em Viseu, no primeiro evento organizado em conjunto pelas federações que tutelam estas modalidades.

Benfica e Nun'Álvares começam por decidir a supertaça de futsal feminino, no Pavilhão Cidade de Viseu, às 11h, e, quatro horas depois, às 15h, Madeira SAD e ARC Alpendorada vão tentar conquistar o primeiro troféu da época no andebol.

"A organização das duas Supertaças femininas é a prova da cooperação que temos vindo a implementar e que será uma aposta para o futuro. O trabalho conjunto de ambas as instituições não começou agora, mas este será mais uma realização que resulta do conjunto de sinergias que ousámos retirar do papel e dar vida no terreno de jogo. Acredito que estas Supertaças sejam mais um passo firme dado a esse crescimento do futsal e do andebol", elogiou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Miguel Laranjeiro, o homólogo da Federação de Andebol de Portugal (FAP), considera que "em equipa" os dois organismos caminham para o "sucesso" da organização dos eventos, numa cooperação que a instituição que dirige pretende "reforçar".

"Olhamos para esta iniciativa como o passo seguinte no caminho certo, de colaboração entre as duas federações, que já participam em conjunto em diversas temáticas, nomeadamente na formação. Consideramos que esta será uma nova forma de aprendizagem e melhoria do nosso desempenho, preparando-nos para um futuro promissor de envolvência entre as duas modalidades", acrescentou.

Os ingressos para os dois jogos serão gratuitos, no máximo de dois por pessoa e com número restrito devido à covid-19, sendo que os mesmos devem ser levantados no pavilhão na manhã da véspera dos jogos, em 18 de setembro.