Taça da Liga: Benfica junta-se ao Sporting na final

O Benfica juntou-se ao Sporting na final da Taça da Liga de futsal, depois de levar a melhor nas 'meias' diante do Eléctrico (4-0). Os homens de Joel Rocha arrancaram com um golo logo nos primeiros segundos, da autoria de Robinho, enquanto Fits marcou ainda na primeira parte (13') e Henmi fechou as contas (35' e 40').





Segue-se um dérbi na final deste domingo, às 19h45, sendo que as águias vão à procura do terceiro título consecutivo na competição. Já o Sporting venceu as duas primeiras edições (2015/16 e 2016/17), sendo que esta é a segunda final entre os eternos rivais, depois de os encarnados terem vencido por 5-2 em 2017/18.