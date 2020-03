Taça de Portugal de futsal: Benfica-Sporting, em direto

Nuno Dias pede a primeira pausa técnica para o Sporting.



16' - Chaguinha, com um bom lance individual, consegue arranjar espaço para rematar à baliza do Sporting, mas a bola sobe demasiado.



- Cartão amarelo para Cardinal, após palavras dirigidas apo árbitro da partida.



Equipas voltam a igualar-se no número de faltas. (4)



15' - André Coelho atira com estrondo para defesa apertada de Gonçalo, guarda-redes dos leões.



15' - Roncaglio sai com bola controlada, mas sofre falta de Pauleta já no meio-campo leonino. Guarda-redes do Benfica algo queixoso.



14' - Robinho comete nova falta e sobe para quatro o número de faltas para as águias.



13' - Grande defesa de Gonçalo a remate de Robinho a evitar o empate na partida.



As equipas igualam-se no número de faltas: (2)



12' - Falta de Pauleta sobre o guarda-redes do Benfica Roncaglio.







11' - Cardinal atira para o fundo das redes da baliza do Benfica, mas o golo acaba por ser anulado por falta do jogador leonino no momento do remate.



9' - Taynan bisa em Matosinhos! Grande saída dos leões, face à pressão subida do Benfica, e o jogador a colocar os leões na frente do marcador. (1-2)



Águias somam duas faltas, contra zero dos leões.



7' - Roncaglio tenta atirar à baliza do Sporting de longe, mas sem perigo.



Treinadores promovem várias alterações nos primeiros instantes da partida.



5' - Novo remate leonino, desta feita por João Matos. Sporting bem nos instantes iniciais do encontro.



4' - Cardinal perto de aumentar a vantagem leonina. O remate do jogador do Sporting passa a centrímetos da baliza encarnada.



2' - Sporting responde no minuto seguinte. Taynan remata com estrondo à baliza defendida por Roncaglio. (1-1)



1' - Está feito o primeiro golo do Benfica. Robinho remate ao poste e na recarga Fernandinho não falhou. (1-0)



Começa a partida!



21h28 - Cincos:



Benfica - Roncaglio, André Coelho, Robinho, Bruno Coelho e Fernandinho;



Sporting - Gonçalo, Leo, Taynan, Pauleta e Pany Varela.



21h25 - Equipas:



Benfica: André Correira, André Sousa, Fernando Drasler, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Fernandinho, André Coelho, Miguel Ângelo, Tiago Brito, Chaguinha, Rafael Henmi e Robinho.



Treinador: Joel Rocha



Sporting: Gonçalo Pinto, Bernardo Paçó, Léo, Erick Mendonça, João Matos, Taynan, Pauleta, Deo, Cavinato, Pany Varela, Alex, Tomás Paçó e Zicky.



Treinador: Nuno Dias



- Este será um encontro que irá determinar a última equipa a garantir a presença na fase da prova, depois de Braga/AAUM, Leões de Porto Salvo e Portimonense já terem garantido presença nos 'quartos' após eliminarem, o Ladoeiro, o Modicus-Sandim e o Electrico, respetivamente.



- Boa noite, seja bem-vindo ao Benfica-Sporting, jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal de futsal, que se disputa no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a partir das 21h30.