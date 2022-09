Taça Vila Cascais está de volta e com transmissão no site de Record

View this post on Instagram A post shared by Taça Vila Cascais (@tacavilacascais2022)

Decorre este fim de semana, no sábado e domingo, mais uma edição da Taça Vila Cascais, com a presença de Benfica, Quinta dos Lombos, Sp. Braga e Sporting. Um torneio com dois crónicos candidatos ao título nacional e europeu, que poderá seguir a par e passo no nosso site, com a transmissão em direto na íntegra de todos os jogos.11H00 - Benfica-Quinta dos Lombos15H00 - Sporting-Sp. Braga/AAUM11H00 - Sporting-Quinta dos Lombos15H00 - Benfica-Sp. Braga/AAUM