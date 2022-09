Taça Vila Cascais: Quinta dos Lombos carimba reviravolta frente ao Benfica

Excelente pontapé de saída na Taça Vila de Cascais, num jogo recheado de golos e emoção em que a vitória sorriu ao Quinta dos Lombos. O Benfica esteve a vencer por 3-0, mas não resistiu à capacidade ofensiva do adversário que acabou por ganhar por 4-3.Chishkala e Jacaré colocaram as águias a vencer ao intervalo por 2-0. Já no segundo tempo, Rocha aproveitou uma má saído do guarda-redes da formação de Cascais para dilatar a vantagem. A equipa de Jorge Monteiro não baixou os braços, foi à luta e conseguiu uma reviravolta história, que carimba a primeria vitória do clube sobre o Benfica. Kaká bisou e foi acompanhado na cambalhota pelos golos de Rafa e Milton Dias. No final, o pavilhão reconheceu o esforço da formação anfitriã que entra na Taça Vila de Cascais com o pé direito. Para efeitos de desempate, realizou-se após o jogo a marcação de penáltis, em que o Benfica venceu por 8-7.Recorde-se que a partir das 15 horas poderá assistir ao segundo jogo da prova, entre Sporting-Sp. Braga, com transmissão exclusiva no