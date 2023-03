Taças de Portugal de futsal disputam-se na Póvoa de Varzim entre 30 de março e 2 de abril

As Taças de Portugal de futsal irão ter lugar no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Entre 30 de março e 2 de abril, a final-8 masculina e a final-4 feminina serão disputadas no concelho poveiro.Modicus, Nun'Álvares, Benfica, Lusitânia, Sporting, Sp. Braga, Nacional e Ferreira do Zêzere tentam chegar à glória no masculino. Já entre mulheres, Sporting, Benfica, Tebosa e Nun'Álvares medirão forças.A nível autárquico, a felicidade é plena por receber os eventos. "Cidade do Desporto, a Póvoa de Varzim acolhe, regularmente, competições de grande relevância nacional e internacional, nos muitos equipamentos que possui, dotados das melhores condições técnicas e logísticas para o alto desempenho desportivo. Os Poveiros, amantes do Desporto e mestres na arte de acolher, garantem, como ninguém, o ambiente que impulsiona à superação e ao sucesso", garantiu Aires Pereira, Presidente da Câmara Municipal, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.