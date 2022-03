TAD dá razão ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Benfica num processo que remete à final da Liga Placard da época passada. Depois jogo 3, em que o Sporting bateu as águias por 2-1, os encarnados lançaram um comunicado no qual referiam que "o dérbi foi decidido por um golo em que a bola não entra toda na baliza" e exigiam "respeito quer por parte da FPF quer por parte da arbitragem". Estas palavras valeram uma queixa da APAF ao Conselho de Disciplina da FPF, que acabou por multar o emblema da Luz. O Benfica recorreu ao TAD que, agora, deu-lhe razão.