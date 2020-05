Tayebi e Nilson na rota do Benfica

O ala/pivô Hosein Tayebi está nos planos do Benfica, tendo em vista a próxima época. O internacional iraniano, de 31 anos, jogava no Kairat Almaty e tem figurado no lote dos cinco melhores jogadores do Mundo, sendo a aposta dos encarnados para se assumir como a grande figura da equipa para 2020/21.

Igualmente próximo de ser reforço do Benfica para a próxima época está Nilson, fixo e capitão do Sp. Braga. O internacional português, de 28 anos, agrada aos responsáveis encarnados e há muito que é seguido de perto.

Em sentido contrário segue Chaguinha, que depois de seis anos na Luz vai assinar pelos espanhóis do Betis. Através dos canais oficiais das águias, deixou uma mensagem de despedida, mostrando-se feliz por tudo o que ganhou. "Lamento as derrotas que tivemos, mas sinto-me orgulhoso e honrado pelos títulos que conquistei aqui. Nunca vou esquecer os adeptos e a família que criei no clube", frisou.