Tayebi reforça futsal do Benfica

O Benfica confirmou esta quarta-feira a contratação de Hossein Tayebi, tal como o Record tinha avançado. Tayebi, de 31 anos, representava o Kairat Almaty e é internacional iraniano.





O jogador, que foi destaque nas últimas edições da Liga dos campeões, falou pela primeira vez como reforço dos encarnados: "Estou muito feliz por juntar-me ao Benfica, será um desafio muito interessante. Estou com muita vontade de triunfar e o Benfica é um clube vencedor por natureza. Quando estás lá, só a vitória interessa em todos os jogos. E é disso que eu gosto. Todos os jogadores respeitam o Benfica como um dos maiores clubes do mundo, que possui também uma história rica. Joguei contra o Benfica algumas vezes e estou completamente ciente de quão bons são enquanto equipa. Espero que agora fiquemos ainda melhores e mais fortes", referiu."O Benfica tem muitos adeptos espalhados pelo mundo, mais do que qualquer outro clube português. Já recebi algumas mensagens simpáticas por parte deles e estou muito ansioso por estar com eles. Darei o meu melhor pelo sucesso da equipa e para criar boas memórias para os adeptos. Estou confiante que continuaremos a ganhar muitos títulos e a escrever novos capítulos na história do futsal do Clube. É por isso que estou no Benfica", frisou o iraniano.Depois de ter jogador no país natal, pelo Foolad Mahan e Giti Pasand, partiu para a Rússia, onde alinhou no Norilsk Nickel. Em 2012/13 transferiu-se para o Kairat Almaty, do Cazaquistão, tendo regressado em 2015/16. No seu currículo conta com uma Liga dos Campeões, 5 Campeonatos, 4 Taças e 1 Supertaça.