Taynan pode estar de regresso ao Sporting mas sem cláusula

Taynan pode estar de regresso ao Sporting, mas nunca pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 250 mil euros, conforme noticiou a imprensa espanhola.Segundo apurou o nosso jornal, os leões estão interessados no regresso do ala ao João Rocha, mas o montante em causa é completamente incomportável para os cofres leoninos, pelo o internacional pelo Cazaquistão teria de conseguir um acordo de desvinculação com o El Pozo, de Espanha, para poder voltar a vestir a camisola verde e branca.