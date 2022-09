Técnico do Quinta dos Lombos e a vitória sobre o Benfica: «Houve um momento em que estiveram instáveis e aproveitámos»

O treinador do Quinta dos Lombos, Jorge Monteiro, mostrou-se feliz pelo triunfo (4-3) perante o Benfica depois de a sua equipa ter estado a perder por três golos sem resposta ainda no primeiro tempo."Este torneio [Taça Vila Cascais] permite-nos saber o que vamos encontrar na Liga Placard. Tem uma excelente organização, o público sempre a apoiar e foi muito positivo. Relativamente ao jogo, só poderia estar satisfeito. Depois de estar a perder 3-0 com o Benfica e com a qualidade que têm, soubemos reagir. Achei o resultado injusto ao intervalo mas é isso mesmo, um jogo de aproveitamento de erro. O Benfica soube aproveitar as oportunidades que teve e nós tivemos de arriscar um pouco mais. Esperava mais intensidade do Benfica na segunda parte. Baixou um bocadinho e isso permitiu a que acreditássemos que podíamos virar o jogo. Foi o que aconteceu. Houve um momento em que o Benfica esteve muito instável no jogo e nós aproveitámos bem ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte. Parabéns aos meus jogadores. Isto faz parte de uma preparação para o que aí vem", garantiu o técnico após o final do encontro.