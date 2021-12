Técnico Pedro Henriques deixa equipa de futsal feminino do Benfica por iniciativa própria

Pedro Henriques anunciou que deixou o futsal feminino do Benfica por iniciativa própria. O treinador dos encarnados, de 45 anos, revelou o ponto final contratual este domingo, deixando a equipa no primeiro lugar do campeonato nacional, com 37 pontos em 13 jornadas."Chega hoje ao fim a minha ligação com o Benfica por minha iniciativa. Foi sem dúvida um dos maiores desafios que tive na minha carreira, com grandes conquistas e também tive que enfrentar algumas adversidades, que é normal. Mas a grandeza do clube e dos seus adeptos merecem a minha lealdade. Saio com o sentimento que lutei até à exaustão. Estou muito grato pela oportunidade! Merecem ser felizes!", pode ler-se na mensagem partilhada na conta pessoal de Facebook.A saída sucede um dia depois da vitória das encarnadas (6-0) no terreno do Arneiros, onde Pedro Henriques não esteve por estar a cumprir castigo.Pelo Benfica, o técnico português conquistou um campeonato nacional, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças desde que assumiu a equipa em 2019.