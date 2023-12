Tiago Brito ambiciona pleno de vitórias no apuramento para o Mundial de futsal

O ala Tiago Brito reiterou esta terça-feira a vontade da seleção portuguesa de futsal de fechar só com triunfos o apuramento para o Mundial'2024, quando faltam disputar dois encontros, com a Finlândia e a Geórgia.

"O nosso grande objetivo para este estágio é somar seis pontos. À semelhança dos estágios anteriores, queremos vencer as duas partidas e, consequentemente, garantir a qualificação para o Mundial só com vitórias. Se ganharmos no próximo jogo, selamos esse apuramento e estamos totalmente focados e mentalizados nesse jogo. Sabemos que vamos defrontar um adversário com valor. Estaremos na nossa máxima força", disse, na antevisão do jogo com a Finlândia, marcado para sexta-feira, em Coimbra.

O ala do Sp. Braga, de 32 anos, considerou que se Portugal estiver o nível do jogo em que venceu os finlandeses por 5-1, em setembro, "vai ter sucesso", mas admitiu esperar um jogo dificil, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, já com lotação esgotada.

"A Finlândia é uma equipa que tem evoluído muito nos últimos tempos, estão sempre nas decisões, seja no play-off de acesso, seja no último Europeu, em que nos defrontámos nos quartos de final. É uma das seleções que mais tem crescido na Europa nos últimos anos. Em termos individuais, são extremamente físicos. É uma seleção nórdica diferente das restantes dessa zona, ou seja, são mais técnicos que o habitual. Esperamos dificuldades, mas estamos confiantes de que iremos dar uma excelente resposta", disse, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Tiago Brito lembrou ainda a ambição extra dos adversários de Portugal, tendo em conta o longo período de invencibilidade da equipa nacional.

"Estar sem perder em jogos oficiais por sete anos é uma responsabilidade boa. É melhor ter este registo do que termos perdido recentemente e estarmos à procura de voltar às vitórias. É natural que, hoje em dia, todas as seleções procurem dar sempre um pouco mais contra nós. Temos de saber lidar com isso e dar sempre tudo", disse.

A seleção portuguesa, orientada por Jorge Braz, prossegue hoje a preparação da receção à Finlândia e da visita à Geórgia, esta última agendada para dia 20, a contar para as duas últimas jornadas da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de 2024.

Portugal lidera o Grupo E, com 12 pontos, mais três do que a Finlândia, segunda classificada, e mais nove face à Geórgia, terceira, enquanto a Arménia está na última posição, sem qualquer ponto.

A equipa das 'quinas' está a uma vitória de garantir a presença na fase final do Mundial, que vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro do próximo ano.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para um play-off, de que sairão os últimos dois qualificados europeus.

Portugal venceu a última edição do Campeonato do Mundo, em 2021, ao vencer na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.