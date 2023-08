Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Brito: «Chegar à final do campeonato mas também às decisões de todas as provas em que estamos inseridos» Ala assume a candidatura do Sp. Braga aos títulos nacionais, mas admite dificuldades





• Foto: Fernando Ferreira