Tiago Brito: «Com as nossas conquistas, os adversários têm ainda mais vontade de nos vencerem»

O internacional português Tiago Brito afirmou esta segunda-feira que os oponentes da seleção nacional de futsal têm "ainda mais vontade" de a vencer em virtude dos sucessivos títulos internacionais que a equipa das quinas tem conquistado.

"Sentimos que com as nossas conquistas dos Europeus, do Mundial e da Finalíssima, os adversários têm ainda mais vontade de nos vencerem. Temos de estar preparados para enfrentar as dificuldades que nos vão aparecer em todos os jogos desta qualificação", avisou.

O internacional luso falava na antevisão ao início da fase de qualificação para o Mundial'2024, que começa quinta-feira, em Paredes, diante da Bielorrússia, e prossegue uma semana depois, na Lituânia, o outro conjunto do Grupo 4.

"Com a maturidade e a competitividade deste grupo, torna-se mais fácil conseguirmos estar sempre concentrados. Estamos muito focados em começar bem este novo ciclo. Sabemos que vamos enfrentar cada vez mais dificuldades e que os nossos adversários estarão mais fortes e mais competitivos", completou.

No Pavilhão Multiusos de Paredes, os pupilos de Jorge Braz vão encontrar um opositor "muito difícil", ainda assim incapaz de beliscar a "ambição" lusa, que passa por "começar com os três pontos".

"São uma equipa muito física, forte nos duelos individuais e teremos de estar no nosso melhor e dar tudo em cada lance para sair com a vitória", advertiu o ala do Sp. Braga.

Tiago Brito falhou a Finalíssima, em Buenos Aires, devido a lesão, contudo já está apto a ajudar a equipa, pretendendo retribuir a confiança "com resultados e boas exibições".

O atleta de 31 anos lembrou ainda o "feito fantástico" que foi a conquista, há exatamente um ano, do primeiro Mundial para a formação das 'quinas', contudo vincou que Portugal não vive de êxitos "passados", antes trabalha "sempre em busca de novas vitórias e com uma ambição enorme de fazer cada vez mais e melhor".

Depois de defrontar a Bielorrússia, Portugal visita a Lituânia, em 11 de outubro, em Kaunas.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito segundos têm de passar por um playoff.

A primeira fase da qualificação decorre até 8 de março de 2023, sendo que a Ronda de Elite, cujo sorteio decorre em 5 de junho do próximo ano, será concluída até 20 de dezembro de 2023.