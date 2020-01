Tiago Brito: «Conseguimos o objetivo com espírito de união»

Tiago Brito apontou o golo que permitiu a Portugal consumar a reviravolta no triunfo (2-1) sobre a Bielorrússia no arranque do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial'2020.

Após a partida realizada na Póvoa de Varzim, o ala destacou a capacidade da equipa lusa para dar a volta ao resultado perante um adverário que criou grandes dificuldades ao longo dos 40 minutos e enalteceu o forte apoio do público português à equipa de Jorge Braz.





""Foi um jogo à imagem daquilo que tínhamos programado: difícil, de emoções fortes e contra uma excelente seleção. Estivemos atrás do resultado na maior parte do tempo, mas conseguimos o objetivo com espírito de união. O apoio do público foi uma ajuda muito grande para conseguirmos a reviravolta. É apanágio dos portugueses estarem com a seleção nacional e espero que assim seja amanhã [sexta-feira] e no domingo. São o nosso sexto elemento e contamos com eles", afirmou o jogador de 28 anos.

Próximo adversário



"A Finlândia já demonstrou ser uma excelente seleção e é mais um jogo difícil. Não nos compete avaliar os resultados das outras equipas, mas estar preparados para cumprir a nossa tarefa. O nosso foco e concentração têm de estar em níveis extremamente elevados, porque qualquer erro poderá ser fatal".