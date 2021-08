Tiago Brito: «Estamos no caminho certo»

O ala internacional português Tiago Brito disse esta segunda-feira esperar "algo bonito" se o coletivo imperar na seleção lusa, que vai disputar o Mundial de futsal, entre 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia.

Em Viseu, no arranque da terceira semana de estágio, o ala do Sp. Braga avaliou positivamente a preparação para a fase final, na qual vai defrontar na primeira fase Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos.

"Estamos a meio da nossa preparação. Agora vamos ter um maior volume de jogos, mas julgo que estamos no caminho certo e a preparar-nos para chegarmos na máxima força ao dia 13 de setembro [data do primeiro jogo de Portugal no Mundial]", referiu Tiago Brito, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realçando os "excelentes testes" frente a Japão e Venezuela, que se saldaram em vitórias por 3-2 e 2-1, respetivamente.

Depois de um período em Rio Maior, a seleção comandada por Jorge Braz rumou a Viseu, onde vai disputar cinco jogos de preparação, três dos quais esta semana, frente a Angola, na quinta-feira, Uzbequistão, na sexta, e Costa Rica, no domingo. Seguem-se dois embates com o Paraguai, em 3 e 5 de setembro.

"Esperamos sempre seleções fortes fisicamente e que vão tentar equilibrar o resultado ao máximo até ao fim do encontro. Nós também queremos melhorar em relação aos últimos dois jogos. Apesar de o resultado não ser o mais importante, queremos melhorar em termos exibicionais. É nesse âmbito que iniciámos esta terceira semana de trabalhos", frisou.

Com 22 golos em 87 internacionalizações, Tiago Brito enalteceu o desafio coletivo em detrimento destes registos individuais. "Não estou preocupado com o número de golos ou de internacionalizações. Estou muito focado no objetivo coletivo da equipa e acho que tem sido, também, o grande mérito que este grupo tem tido nos últimos anos - tem sempre colocado o objetivo coletivo à frente do individual e os resultados falam por si. Acho que se conseguimos levar essa mentalidade até ao fim deste estágio, poderemos alcançar algo bonito", rematou.