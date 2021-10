Tiago Brito: «Futsal português está hoje num patamar de excelência»

Homenageado este sábado pela Associação de Futebol do Porto devido à conquista do Campeonato do Mundo de Futsal, Tiago Brito, ala de 30 anos do Sp. Braga, destacou o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol ao longo dos últimos anos.





"O trabalho desenvolvido pela Federação é fantástico. O caminho está traçado e acredito que Portugal vai estar na luta por títulos nos próximos anos. Prometer títulos é irreal, mas acredito plenamente que vamos continuar na luta por títulos. O Futsal português hoje em dia está num patamar de excelência", afirmou o jogador aos jornalistas à margem da cerimónia, depois de enaltecer o papel do selecionador Jorge Braz."O selecionador sempre foi muito característico não só pela excelente qualidade que tem como técnico, mas também pelas suas capacidades humanas. Esse sentimento genuíno que transmite aos jogadores faz com que a palavra dele passe e que os jogadores acreditem de verdade que o que ele diz é o que está a acontecer. Ao dizer que acreditava que nós eramos melhores, fez com que nós tivéssemos um pouco mais de força e criatividade para superar os minutos finais nesse jogo em particular [com a Espanha], mas o que ele disse é transmitido todos os dias aos jogadores", explicou o ala do Sp. Braga.Finalmente, Tiago Brito relembrou também os primeiros passos na modalidade e o papel da AF Porto."Entrei pela primeira vez nesta porta para representar a seleção distrital de sub-16 e nunca imaginei que hoje pudesse estar aqui, passados tantos anos, a ser homenageado por ser campeão do mundo. Foi um feito histórico, ainda sem noção da grandeza do mesmo, a vivenciar o momento ao longo dos dias, mas a vida de desportista obriga-nos a conquistar consecutivamente título e é essa ambição que caracteriza a seleção de futsal e os seus atletas", disse.