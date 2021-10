Tiago Brito homenageado pelo Leixões

O intervalo do jogo entre Leixões e Feirense foi abrilhantando com um belo momento das modalidades. Tiago Brito, recentemente campeão do mundo de Futsal pela seleção portuguesa, pisou o relvado em conjunto com Vasco Pinho, administrador da Matosinhos Sport e José Neves, presidente da AF Porto.





André Castro, presidente da SAD leixonense, presenteou o ala com uma camisola oficial do Leixões, enquanto o jogador ofereceu também uma camisola de Portugal, utilizada por si no campeonato do Mundo deste ano.Tiago Brito, de 30 anos, é natural de Matosinhos e um conhecido simpatizante do Leixões, levando os adeptos a aplaudir a ocasião.