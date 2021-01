Tiago Brito quer entrar a ganhar na qualificação para o Euro 2022 de futsal

O ala português Tiago Brito garantiu esta quarta-feira que o primeiro objetivo da seleção portuguesa de futsal é entrar a ganhar na qualificação para o Euro 2022, na sexta-feira, frente à Polónia.

"Temos estado a treinar bem. Estamos a preparar-nos ainda mais. O foco está agora no jogo de sexta-feira e no nosso principal objetivo que é conseguir a vitória no arranque desta qualificação e neste regresso aos jogos da seleção, que tanto ansiávamos. Só depois deste jogo, pensaremos no próximo encontro. Neste momento o foco está todo em conquistar os primeiros três pontos na sexta-feira", disse o jogador, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador do Benfica, que soma 79 internacionalizações, admite a existência de alguma ansiedade no regresso à competição, uma vez que a seleção não compete oficialmente desde 03 de fevereiro.

"Apesar desse último jogo já estar longe, os estágios têm sido importantes para estarmos juntos (...). É verdade que já existe um pouco de ansiedade, mas a experiência diz-nos que ela desaparece ao fim de uns minutos em campo - quando a bola começa a rolar e com o decorrer do jogo", referiu.

Tiago Brito mostrou-se favorável à alteração dos moldes competitivos, que antes era feita de uma com uma forma concentrada em apenas três jogos para cada seleção num único país, e agora decorrer com encontros em casa e fora.

"Parece-me justo que todas as seleções tenham a oportunidade de jogar em casa, ao contrário do que acontecia numa concentração concentrada, num só local. Considero esta alteração um avanço para a competição e para a modalidade. Acho positivo e saudável, pois estamos a profissionalizar mais a nossa modalidade. Vejo com bons olhos esta alteração", afirmou.

A seleção portuguesa inicia a qualificação para o Euro2022, a disputar nos Países Baixos, frente à Polónia na sexta-feira, às 20:15, no Pavilhão do Parque Desportivo de Mafra, e volta a jogar com os polacos em 02 de fevereiro, em Lodz.