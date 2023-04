Tiago Brito: «Queremos acabar a temporada na Seleção da melhor forma»

Tiago Brito, que soma 119 internacionalizações pela Seleção Nacional de futsal, ambiciona vencer as duas partidas do estágio de preparação contra a Itália, apesar de admitir que serão "dois jogos extremamente difíceis"."Se estivermos ao nível que nos é característico, podemos vencê-los. Mais do que vitórias, o importante é a consolidação de todo o processo que tem vindo a ser desenvolvido em treinos e nos estágios passados. É esse o principal objetivo deste estágio", disse o ala do Sp. Braga em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Para além disso, o atleta confessou que a formação lusa quer deixar uma boa imagem em campo: "O que nos alimenta são as vitórias e é dessa forma que também queremos continuar. Estamos a trabalhar para que na sexta e no domingo possamos vencer e acabar a temporada na Seleção Nacional da melhor forma."Aos 31 anos, Tiago Brito é um dos jogadores mais experientes na equipa das quinas e, por isso, tenta ajudar da melhor forma os que estão agora a integrar a convocatória de Jorge Braz pela primeira vez: "São jovens jogadores mas com enorme qualidade. Como o mister diz, e bem, não existe sub-19, sub-21 ou AA. Isto é tudo a mesma família. Cabe-me ajudá-los na integração e creio que isso já tem vindo a ser feito. Estão bem integrados. Já mostram estar a par de todas as estratégias e formas de trabalhar do nosso grupo. Têm tudo para singrar e são novas opções para o mister e para este espaço de Seleção A."Recorde-se que Portugal defronta a Itália na sexta-feira, às 19 horas, e no domingo, às 20 horas, no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde.Autor: Inês Cunha