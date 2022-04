Tiago Brito: «Sabemos que cada vez é mais difícil ter sucesso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ala Tiago Brito disse esta segunda-feira que a seleção portuguesa de futsal está muito motivada para encarar o novo ciclo, de preparação para o próximo Mundial, e considerou que é cada vez mais difícil ter sucesso.

No primeiro dia da concentração em Vila Nova da Gaia, o jogador do Sporting de Braga foi o porta-voz da equipa das 'quinas', antes de ter início o treino sob as ordens de Jorge Braz, que chamou Ricardinho para este se despedir dentro da quadra da carreira ao serviço da seleção.

"É um novo ciclo que se inicia e estamos todos muito motivados. Sabemos que cada vez é mais difícil ter sucesso, mas é essa ambição e dificuldade que nos leva para patamares de excelência e que nos faz estar sempre nos limites para podermos conquistar títulos", manifestou o ala, de 30 anos, citado pelos meios da comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção bicampeã europeia e campeã mundial terá dois encontros de preparação, diante da Bélgica, que são encarados como "excelentes testes para o que aí vem".

Tiago Brito falou, depois, da homenagem a Ricardinho, um "símbolo máximo da modalidade em Portugal e no Mundo".

"Merece claramente esta despedida e esta homenagem que será feita. Não só pelo excelente jogador que é, mas também por tudo o que tem feito pela modalidade e pelo nosso país", concluiu.

Portugal tem em 07 e 09 de abril um duplo compromisso particular com a Bélgica, num momento em que prepara a qualificação para o próximo Mundial.

O primeiro jogo será em Gondomar, de onde Ricardinho é natural, no Pavilhão Multiusos (21:30), e o segundo, dois dias depois, já sem Ricardinho, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso (20:00).

O selecionador Jorge Braz chamou 16 jogadores para estágio e, além de Ricardinho, destaca-se a estreia absoluta de Nuno Miranda (Portimonense), e os regressos à convocatória de Gonçalo Sobral (Quinta dos Lombos) e Hugo Neves (Eléctrico FC), mas ainda à espera da primeira internacionalização.