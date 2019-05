Tiago Cavalheiro: «Conquistar mais títulos com esta camisola»

Muita felicidade e vontade de voltar a erguer troféus de leão ao peito. É assim que Tiago Cavalheiro sintetiza a renovação de contrato com o Sporting Paris Futsal.

O guarda-redes português renovou contrato com a formação da capital francesa e vai continuar a equipa de verde e branco na próxima temporada. Cavalheiro embarca assim na 5.ª temporada ao serviço do clube.

"Estou muito feliz sem dúvida. É um clube com o qual me identifico e espero conquistar ainda mais títulos com esta camisola", revela a Record.

Questionado sobre aquilo que espera em termos pessoais e coletivos na próxima época, Cavalheiro é claro: "Em termos de equipa o objetivo é sempre o mesmo - conquistar títulos. Este ano infelizmente o campeonato não correu da forma como desejávamos, mas conseguimos vencer a Taça de França, título este que nos dará mais força para a época que se avizinha. A nível pessoal, desejo sobretudo uma época sem lesões e que consiga estar a um nível que ajude a equipa a chegar aos objetivos."

Recorde-se que Tiago Cavalheiro foi destaque recente no Record Online a propósito da sua ‘vida dupla’, como jogador de futsal e também jogador virtual de FIFA 19.