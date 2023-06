Tiago Guelho: «Fizemos muito com pouco»

Dois anos depois da descida, o Belenenses está de regresso à Liga Placard. Tal como a equipa de futebol, o futsal também subiu de divisão com muitas dificuldades e contra as expetativas. "Conseguimos atingir o objetivo inicial, que era a permanência até pelo baixo investimento que temos. As nossas condições, comparadas à maioria das equipas da 2.ª fase, eram claramente inferiores. Fizemos muito com pouco", começa por dizer o treinador Tiago Guelho a Record, destacando o facto de a equipa ser amadora… ao contrário das restantes, que são semi-profissionais.

"Tivemos um dos orçamentos mais baixos da fase de subida olhando para as condições materiais e para recursos humanos. Só para dar um exemplo, treinamos três vezes por semana e jogamos contra profissionais, mas o Belenenses é totalmente amador, isto é, todos temos empregos além do futsal. Tivemos de lutar contra uma realidade bem diferente e o Belenenses acabou por dar um passo muito grande. Estamos a tentar criar outro tipo de bases, mas somos amadores e combatemos com orçamentos três e quatro vezes superiores ao nosso", volta a frisar.

O treinador, que já considera o título complicado – estão 5 pontos atrás do líder Torreense com duas jornadas por disputar –, destaca o "grande trabalho" de Bruno Dias, que até… lhe abriu a porta para "tirar ideias a nível de treinos e exercícios". "Há situações de dinamização do treino que podemos observar. Quando fui aos treinos do Bruno Dias, foi para tentar perceber, por exemplo, a reação à perda", revela.

De resto, o nosso jornal sabe que Tiago Guelho não continuará em 2023/24. O técnico vai mudar-se para o Ferreira do Zêzere, que é semi-profissional, podendo assim conciliar o futsal com a profissão de professor.O nosso jornal desafiou Tiago Guelho a dar o seu palpite relativamente à Liga Placard. Sem apontar um favorito, o técnico realça o facto de existirem três candidatos: Sporting, Benfica e Sp. Braga, deixando o desejo de que este número suba no futuro. "Fico satisfeito por não termos uma final antecipada este ano", refere. "Há três equipas fortes que podem conquistar o título. . Não sei quem irá ganhar, mas não temos só dois candidatos e espera que possa haver mais nos próximos anos", vinca. Poderá ser um deles o… Belenenses? "É um clube que voltou a estruturar-se há pouco tempo no futsal e, se calhar, até deu um passo demasiado grande. Mais à frente, poderá tentar", assegura. *