Tiago Macedo e Diogo Santos renovam contrato com o Sporting

Os jovens portugueses Tiago Macedo e Diogo Santos prolongaram a ligação com o Sporting e vão integrar a equipa principal de futsal na temporada 2022/23, anunciou esta sexta-feira o bicampeão nacional em título.

O ala Tiago Macedo, de 18 anos, realizou um total de seis jogos na temporada passada ao serviço dos leões, enquanto Diogo Santos, de 19, que também atua como ala, esteve cedido aos espanhóis do ETB Calviá, no qual foi opção em 10 encontros.

"Ir para Espanha deu-me um nível de trabalho diferente e fez-me ganhar experiência para poder voltar aqui e estar muito melhor. Trabalho todos os dias para poder estar neste clube e ter a confiança do treinador e de todos os companheiros de equipa", expressou Diogo Santos, citado pelo Sporting no sítio oficial.

Já Tiago Macedo, realçou a oportunidade de "poder jogar e treinar com os melhores", frisando que pretende afirmar-se, à semelhança do que aconteceu com outros jovens colegas.

"Poder jogar e treinar com os melhores só me faz é bem e tenho é de dar continuidade ao meu trabalho para poder alcançar mais objetivos e mais conquistas. Temos vários exemplos de jovens que chegaram e se afirmaram, como o Bernardo Paçó, o Zicky Té ou o Tomás Paço", manifestou.

Os dois alas constam entre os pré-convocados de Portugal para o Euro'2022 de futsal de sub-19, que vai decorrer em setembro, em Jaén, Espanha.