Tiago Sousa renova até 2027 com o Sp. Braga

Tiago Sousa, fixo de 26 anos que representa o Sp. Braga desde a época passada, renovou o seu contrato com os guerreiros, ficando agora vinculado até 2027. O jogador tem três golos e seis assistências esta época, num total de 17 jogos disputados."Sinto-me muito feliz. É-me dado um voto de confiança, e estou muito entusiasmado por continuar a defender a camisola do SC Braga. O meu objetivo, a curto e a longo prazo, é o mesmo: conquistar o maior número de títulos para o Clube, mas para isso temos de continuar a trabalhar muito e cada vez mais e melhor", afirmou Tiago Sousa, aos meios do clube.O Sp. Braga lidera a classificação da Liga Placard, com 40 pontos.