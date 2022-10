Tiaguinho chamado à seleção de futsal para substituir o lesionado Bruno Coelho

O ala Tiago Fernandes, conhecido como Tiaguinho, foi chamado esta sexta-feira à seleção portuguesa de futsal que está a disputar a qualificação para o Mundial, para substituir Bruno Coelho, que se lesionou na quinta-feira, no primeiro jogo de apuramento.

De acordo com uma nota divulgada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Tiaguinho, jogador da Quinta dos Lombos, substituiu Bruno Coelho, que "sofreu uma lesão muscular no encontro frente à Bielorrússia, que terminou com a vitória portuguesa (5-3)".

O ala, de 24 anos, conta com quatro jogos pela seleção principal, na qual se estreou em dezembro de 2018, e contabiliza internacionalizações pelos sub-21 e sub-19.

Na terça-feira, a seleção portuguesa, atual campeã do Mundo, defronta a Lituânia, em Kaunas, em jogo da segunda jornada do Grupo 4 de qualificação para o Mundial2024.

Lista de convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e André Correia (Leões Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (Sporting).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Mário Freitas (Fundão), Silvestre (Benfica) e Tiago Fernandes (Quinta dos Lombos).

- Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).