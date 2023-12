Tomás Paçó antevê Geórgia: «É tão importante como todos os outros»

Portugal prepara-se para defrontar a Geórgia, em Tbilissi, com "níveis de motivação, intensidade, concentração e dedicação no máximo", garante Tomás Paçó, fixo da seleção lusa de futsal, e assim fechar só com vitórias a qualificação para o Mundial.

"Este jogo é tão importante como todos os outros. A Geórgia é uma equipa com qualidade, com intensidade e organização. Só ao nosso melhor nível conseguiremos sair vitoriosos, temos de cumprir a nossa obrigação que é ganhar", disse ainda o jogador do Sporting, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção lusa, que viajou no sábado, treinou este domingo pela primeira vez no Tbilisi Sports Palace, a três dias de fechar a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de 2004. Só com vitórias até ao momento e com a qualificação garantida, procura chegar aos 18 pontos.

"Contra factos não há argumentos. Vencemos todos os jogos até ao momento, tem corrido bem. Estamos a jogar bem, a equipa está confiante e com um espírito muito bom, de família e de união. Queremos dar seguimento a esta senda vitoriosa e acabar com 18 pontos", disse ainda Tomas Paçó.

Portugal lidera o Grupo E desta Ronda de Elite com 15 pontos, mais seis do que a Finlândia, que ocupa o segundo lugar e vai disputar o playoff. Geórgia e Arménia têm ambas três pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um playoff, de onde sairão os últimos dois europeus apurados para o torneio que se disputará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro.