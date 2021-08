Tomás Paçó diz que Seleção está focada na preparação do Mundial

O fixo Tomás Paçó disse esta segunda-feira que a seleção portuguesa de futsal trabalha os "índices físicos" já com o foco nos jogos de preparação para o Mundial da Lituânia, durante a concentração em Rio Maior.

"Estamos focados agora na preparação. Vamos ter jogos com algum nível de dificuldade. O mister já nos alertou para isso e agora focar-nos na preparação para estes jogos", disse o jogador, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Tomás Paçó, de 21 anos, jogador do Sporting, é o segundo mais jovem, atrás de Zicky, nos 16 convocados pelo selecionador Jorge Braz, que preparam o Mundial de futsal, que decorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia.

"Quando vi a convocatória senti um grande orgulho em pertencer no lote de 16 jogadores convocados para o Mundial. Agora estamos a preparar-nos fisicamente, porque treinar fora deste contexto da seleção é diferente", considerou o jogador.

Até ao Mundial, a seleção trabalhará em Rio Maior, até 21 de agosto, e em Viseu, de 22 de agosto a 5 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

"São jogos que nos vão preparar bem. Vão-nos obrigar a correr, a estar concentrados, extremamente competitivos e vamos ter de dar o máximo", analisou.

No Mundial, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.