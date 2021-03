Tomás Paçó e Silvestre estreiam-se nos convocados da Seleção

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, convocou esta terça-feira 18 jogadores para os jogos com Marrocos e a Noruega, com destaque para a primeira chamada do sportinguista Tomás Paçó e do benfiquista Silvestre.

Neste lote, o maior contingente pertence ao Sporting, com seis jogadores, seguido do Benfica, com quatro, sendo ainda de realçar os regressos do guarda-redes Bebé, de Nilson, de Mário Freitas e de André Galvão.

A partida frente a Marrocos, em 08 de abril, serve de preparação para os dois jogos frente à Noruega, em 12 e 14 de abril, de qualificação para o Euro2022, nos Países Baixos.

O jogo com a seleção norte-africana decorrerá no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, a partir das 19:00, e os dois jogos com a Noruega, os últimos do Grupo 8 de qualificação para o Euro2022, serão disputados no mesmo local, a partir das 18h30 e 18h00, respetivamente, jogando a seleção nórdica a primeira partida na condição de visitada, visto que tem disputado os seus jogos em casa dos adversários devido à pandemia de covid-19.

A concentração está agendada para o próximo domingo, 4 de abril, e até à partida com Marrocos estão previstos cinco treinos até à partida com Marrocos e mais três até ao primeiro jogo com a Noruega.

A seleção portuguesa lidera o Grupo 8 com oito pontos, seguido da República Checa e da Polónia, ambos com sete, e da Noruega, com zero, e se mantiver o primeiro lugar apurar-se-á diretamente para a 11.ª edição do Campeonato da Europa que será disputado entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, nas cidades de Amesterdão e de Groningen.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Bebé (Leões Porto Salvo), Edu (Vina Albali Valdepeñas/Esp) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).

Fixos: André Coelho (Barcelona/Esp), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Alas: Bruno Coelho (Futsal Asnieres -- Villeneuve/Fra), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting de Braga), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Benfica).

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica);

Pivôs: André Galvão (Leões Porto Salvo) e Zicky (Sporting).