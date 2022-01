Tomás Paçó: «Entrámos ansiosos mas reagimos bem»

Portugal começou esta quarta-feira a defender o título europeu de futsal com uma vitória sobre a Sérvia por 4-2 . No final da partida Tomás Paçó, que apontou o quarto golo da Seleção Nacional, admitiu que a equipa entrou mal na partida mas sublinhou a reação pós a desvantagem de dois golos."Foi o primeiro jogo, entrámos ansiosos e isso mexeu com a equipa. Cometemos pequenos erros, a Sérvia fez dois golos mas corrigimos isso bem. O míster pediu para sermos nós próprios, reagimos bem e fizemos uma segunda parte excelente. Estamos bem cientes das dificuldades. Sabemos o potencial de todas as seleções. [A má entrada] passou pela ansiedade, estávamos precipitados e a cometer pequenos erros. Depois corrigimos. O nosso objetivo é jogo a jogo, sabe sempre bem uma vitoria", afirmou o fixo de 21 anos, em declarações à RTP 1.