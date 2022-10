Tomás Paçó renova com o Sporting até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomás Paçó renovou com o Sporting até 2027, segundo revelaram esta sexta-feira os leões."Estou muito feliz e há muito tempo que ambicionava isto. Ainda tinha dois anos de contrato, mas já pensava em quando é que poderia renovar por mais anos com o Sporting. O meu sonho é defender estas cores, quero ficar aqui durante muito tempo", referiu o jogador, citado pelo site do Sporting.O fixo, de 22 anos, já conquistou pelo clube de Alvalade uma Liga dos Campeões (2020/2021), dois Campeonatos Nacionais (2020/2021 e 2021/2022), duas Taças de Portugal (2019/2020 e 2021/2022), duas Supertaças (2021 e 2022) e duas Taças da Liga (2020/2021 e 2021/2022), enquanto que por Portugal soma ainda um Mundial (2021), um Europeu (2022) e uma Finalíssima (2022).