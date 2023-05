Tomás Paçó: «Sporting tem responsabilidade em todos os jogos»

O fixo Tomás Paçó, de 23 anos, realçou a confiança e ansiedade da equipa do Sporting em iniciar, novamente, uma final four da Liga dos Campeões, uma prova em que "toda a gente gosta de estar presente" e em que "todas as equipas mostram qualidade para estar na final"."O Sporting tem responsabilidade em todos os jogos que entra e quer sempre ganhar. São as quatro melhores equipas da Europa e vai ser muito competitivo", garantiu Paçó, que conta no currículo com uma Liga dos Campeões, pelos leões, na época 2020/21.O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17:00, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20:00, nas meias-finais da final four. A final joga-se no domingo, às 19:00, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.