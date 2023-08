Torneio de futsal de rua apadrinhado por Ricardinho regressa em setembro

O R10 Street Futsal Maia realiza-se na cidade da Maia entre 7 e 10 de setembro e as inscrições, que são limitadas, estão abertas e decorrem até 5 de setembro.Ricardinho, considerado um dos melhores jogadores de sempre de futsal, apadrinha o evento que celebra em jogos 3x3 "o verdadeiro talento, abrindo portas à criatividade e inspiração de qualquer equipa amadora", pode ler-se no comunicado da organização.Cada equipa pode inscrever, no site do evento, até cinco jogadores com o mínimo de três atletas.No dia 7 de setembro, jogam o escalão dos 10 aos 13 anos, dia 8 dos 14 aos 17 anos, dia 9 para os maiores de 18 anos e, no dia 10, o torneio de Seniores e Veteranos. O evento decorre entre as 10H e as 20H.