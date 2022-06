Torneio Rui Costa: Damaia Futsal vence Valejas

A 29ª edição do torneio Rui Costa prosseguiu ontem e nos dois jogos realizados, ambos no escalão de seniores feminino, de salientar a vitória do Damaia Futsal sobre o Valejas por 2-0, e a goleada do Santos da Venda Nova ao Damaiense por um claro 4-1. Recorde-se que esta competição é organizada pelo Ginásio Damaia Clube no rinque local, onde jogou o antigo internacional português e agora presidente do Benfica. Hoje, entram os veteranos em ação.