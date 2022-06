Torneio Rui Costa: Valejas empata com Torpedos

A 29ª edição do Torneio Rui Costa prosseguiu com mais uma jornada em três escalões distintos. Nos traquinas, o Damaiense B triunfou sobre o conjunto principal por 5-0, enquanto o Valejas não foi além de um empate a duas bolas frente aos Torpedos.Já nos iniciados, o Damaiense venceu o Valejas por 6-5. Por fim, as partidas dos veteranos B tiveram os seguintes resultados: triunfo do Damaia Futsal por 6-3 sobre o Santos da Venda Nova e vitória dos Novos Talentos A frente a Gestimax por 5-2.